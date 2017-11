Arzneimittel-Manipulation In der Infusion war nur Kochsalzlösung, kein Milligramm Wirkstoff

Peter S. war außer sich. Der Vorwurf setzte ihm zu. Ausgerechnet er soll Krebspatienten "Schaden zugefügt" haben? Er, der sich "sozial stark engagiere" und helfe, wo er nur könne? Der Apotheker aus Bottrop war empört. Er ließ seinen Rechtsanwalt ausrichten, dass er "nicht im Traum auf die Idee käme, Leiden zu verschlimmern oder gar Leben zu verkürzen".

Das waren Peter S.' Worte, mit denen er sich am 8. Oktober 2014 gegen eine Strafanzeige wehrte: Er würde die Dosierung von Zytostatika, Arzneimittel, die in der Krebsbehandlung eingesetzt werden, verringern und abgelaufene Präparate wiederverwenden. Der geschiedene Mann einer früheren Kollegin hatte ihn 2013 angezeigt, die Frau widersprach den Anschuldigungen. Die Ermittlungen gegen Peter S. wurden eingestellt.

Heute ist die Staatsanwaltschaft Essen davon überzeugt: Peter S. log damals - und panschte weiter.

Am Montag beginnt die Hauptverhandlung gegen den ehemaligen Besitzer der Alten Apotheke in der Bottroper Fußgängerzone. Peter S., 47, soll für Krebskranke Infusionen in Beuteln und Spritzen zubereitet haben, die keinen oder zumindest weniger Wirkstoff enthielten als es therapeutisch notwendig gewesen wäre.

