DNA-Spuren Vergewaltiger 30 Jahre nach der Tat gefasst

Die Polizei in Bayern hat fast dreißig Jahre nach einer Vergewaltigung in Aschaffenburg den mutmaßlichen Täter festgenommen. Er soll im Januar 1988 eine damals 22-jährige Frau stundenlang vergewaltigt, mehrfach auf sie eingestochen und das totgeglaubte Opfer schließlich in einem Wald verscharrt haben.

Der inzwischen 55-jährige Mann habe die Vergewaltigung zugegeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, nicht allerdings den Mordversuch. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Die junge Frau hatte sich nach der Tat schwer verletzt zu einer nahe gelegenen Straße gerettet, wo sie von einem Autofahrer gefunden wurde. Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung nach dem Täter ein. Die blieb jedoch erfolglos. Trotz Phantombild und einer Belohnung von 5000 Mark konnte sie den Mann nicht finden.

Inzwischen haben die Ermittler routinemäßig die alten Beweisstücke erneut untersucht und darauf DNA-Spuren gefunden. Diese Spur führte jetzt zu dem mutmaßlichen Täter, der bereits vorbestraft ist. Er wurde in seiner Wohnung festgenommen.