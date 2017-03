Ein Dixi-Klo in den Fluss werfen? Das würde man normalerweise als genauso sinn-, wie harmlosen Dumme-Jungen-Streich verbuchen. Genau den haben drei Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren in Augsburg begangen. Sie warfen ein Toilettenhäuschen in den Lechkanal und wurden dabei von Zeugen beobachtet, wie die Polizei mitteilte.

Leider hatte dieser konkrete Dumme-Jungen-Streich unerwartete Nebenwirkungen: Einsatzkräfte mussten das Häuschen mit einem Ladekran aus dem Kanal bergen, weil angestautes Wasser Teile der Augsburger Altstadt zu überschwemmen drohte.

Die Höhe des entstandenen Schadens blieb laut Feuerwehr zunächst unklar. Die Polizei fahndet nun nach den geflohenen Klo-Werfern.