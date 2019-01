Australien Verdächtige Päckchen - Polizei nimmt 48-Jährigen fest

Die australische Polizei hat nach dem Fund bedrohlich wirkender Päckchen in ausländischen Botschaften und Konsulaten einen Verdächtigen festgenommen. Der 48-Jährige aus der Stadt Shepparton sei in der Nacht in seiner Wohnung gefasst worden, teilten die Ermittler mit.

Der Mann sollte noch am Donnerstag vor Gericht erscheinen, hieß es. Ihm drohen demnach bis zu zehn Jahre Gefängnis für den Versand gefährlicher Stoffe mit der Post.

Der Festgenommene soll für das Verschicken von 38 Päckchen verantwortlich sein, die an Ländervertretungen in den Millionenmetropolen Melbourne und Sydney sowie in der Hauptstadt Canberra adressiert waren. Darin sei eine Substanz - früheren Angaben zufolge handelte es sich um ein verdächtiges weißes Pulver - enthalten gewesen, deren genaue Zusammensetzung noch geprüft werde. Bislang seien 29 dieser Päckchen sichergestellt worden, hieß es. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht.

Betroffen waren unter anderem diplomatische Vertretungen Frankreichs, Indiens und der Schweiz. Sicherheitshalber wurden mehrere Gebäude evakuiert und geschlossen. Zunächst hatte es geheißen, auch beim deutschen Konsulat in Melbourne sei ein Päckchen abgegeben worden. Das Auswärtige Amt dementierte dies jedoch. Auf den Postsendungen standen in englischer Sprache Warnungen wie "Asbest" und "Ziehen Sie eine Maske auf".

In Melbourne haben zahlreiche Staaten Konsulate oder sind mit Honorarkonsuln vertreten. Die Botschaften haben ihren Sitz in Canberra.