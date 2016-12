Drei Frauen niedergestochen Polizei fasst Verdächtigen in Hessen

Ein 54-Jähriger soll im südhessischen Babenhausen drei Frauen in einem Haus niedergestochen haben. Bei einer groß angelegten Fahndung nahm die Polizei den Tatverdächtigen einige Stunden später in einer Straße in der Nähe fest. Die Hintergründe liegen nach ersten Erkenntnissen im "familiären Bereich", teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Polizei Südhessen mit.

Die Frauen im Alter von 46, 48 und 50 Jahren waren nach dem Angriff auf die Straße geflüchtet, der Mann hatte sie verfolgt. Die Rettungskräfte fanden die Frauen in zwei verschiedenen Straßen. Mindestens eines der drei Opfer wurde lebensgefährlich verletzt.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen machten die Behörden zunächst keine weiteren Angaben.