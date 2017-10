Babyleiche in Papierkorb Mutter muss drei Jahre in Haft

Drei Jahre Haft - so lautet das Urteil im Fall einer 23-jährigen Eritreerin, die nach einer Vergewaltigung schwanger wurde und ihr Neugeborenes unversorgt in einem Papierkorb in Sülfeld im Kreis Segeberg ablegte.

Die Frau habe sich des Totschlags durch Unterlassen schuldig gemacht, so das Gericht. Der Staatsanwalt hatte fünf Jahre Freiheitsstrafe für die Angeklagte gefordert, die Verteidigerin hatte auf Freispruch plädiert.

Nach eigener, von Weinkrämpfen begleiteter Aussage wurde die junge Frau auf ihrer Flucht nach Deutschland in Libyen gefangengenommen und wochenlang vergewaltigt. Sie wurde schwanger, verheimlichte ihren Zustand aber.

Ihr Kind gebar die Frau laut Anklage zwischen dem 10. und 13. Oktober 2015, ohne es im Anschluss zu versorgen. Der Leichnam wurde am 15. Oktober in dem Papierkorb gefunden. Laut Gutachten starb der Säugling nach spätestens 30 Minuten an Unterkühlung und Atemstillstand. Das kleine Mädchen wurde von der Kirche auf den Namen Teresa getauft und unter großer Anteilnahme der Bevölkerung bestattet.

Die Mordkommission hatte über ein Jahr lang akribisch ermittelt, um die Mutter im Flüchtlingsheim in Seth bei Sülfeld zu finden. Sie sitzt seit Dezember 2016 in Untersuchungshaft.