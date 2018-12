Bad König Ermittlungen nach tödlichem Hundebiss eingestellt

Acht Monate nach dem Tod eines sechs Monate alten Kindes durch einen Hundebiss in Hessen hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt die Ermittlungen eingestellt. Sie hatte zuvor wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

Ein Familienhund hatte im April in Bad König das Kind in den Kopf gebissen. Es war daraufhin verblutet. Die Staatsanwaltschaft sehe in Absprache mit dem zuständigen Gericht von einer Verfolgung der Tat ab, weil die Eltern durch die Folgen bereits schwer getroffen seien, teilte die Behörde nun mit. Es handele sich zudem um einen Unglücksfall, "an dem die Beschuldigten nur untergeordnet eine Verantwortung tragen". Eine Bestrafung erscheine als verfehlt.

Zum Zeitpunkt des Bisses hatte sich das Baby auf dem Arm des Vaters befunden. Der 24-Jährige hatte selbst den Rettungsdienst verständigt. Die Mutter des Säuglings war sich zu der Zeit nicht in der Wohnung gewesen.