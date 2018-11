Rheinland-Pfalz Jäger erschießt Seniorin

Ein Jäger hat in Rheinland-Pfalz eine 86-jährige Frau in ihrem Garten erschossen. Der 60-Jährige hatte im Ort Dalberg an einer Jagd teilgenommen, wie die Polizei in Bad Kreuznach mitteilte.

Der erfahrene Jäger feuerte demnach zunächst einen Schuss auf ein Wildschwein - und danach einen weiteren auf einen Frischling ab. Der Jäger habe sich alleine im näheren Unfallbereich aufgehalten.

Warum die Seniorin am Sonntag im Garten ihres Hauses getroffen wurde, ist unklar. Aufschluss erhoffen sich die Ermittler von der Obduktion der Leiche und der Spurensuche vor Ort.

Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen den Jäger.