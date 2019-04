Die hessische Polizei hat nach dem Fund einer Frauenleiche in Bad Nauheim den 24 Jahre alten Ehemann des Opfers festgenommen. Er steht im Verdacht, die 25 Jahre alte schwangere Frau getötet zu haben.

Der Bulgare soll am Dienstag vor eine Haftrichterin kommen. Diese entscheidet dann über die mögliche Unterbringung des Mannes in Untersuchungshaft oder in einem psychiatrischen Krankenhaus. Der Verdächtige habe bislang keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Leiche der 25-Jährigen war den Ermittlern zufolge in der Nacht zu Montag nach einem Zeugenhinweis in einer Wohnung in Bad Nauheim gefunden worden. Die Frau sei durch "mehrfache scharfe Gewalteinwirkung" ums Leben gekommen, teilte die Staatsanwaltschaft in Gießen mit. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten derzeit keine weiteren Details zur Tat und zur Tatwaffe gemacht werden.

Die Polizei hatte am Montag nach dem zunächst flüchtigen 24-Jährigen gesucht. Wegen psychischer Auffälligkeiten wurde er als gefährlich eingestuft. Die Polizei fahndete öffentlich nach dem Mann und warnte die Bevölkerung, keine Anhalter mitzunehmen und verdächtige Personen zu melden.

Ein Zeuge gab schließlich den entscheidenden Hinweis, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Der Verdächtige ließ sich in einem Bad Nauheimer Baumarkt widerstandslos festnehmen.