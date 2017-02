Kind durch Luftdruckwaffe verletzt Unbekannter schießt auf dreijährigen Flüchtlingsjungen

Ein dreijähriges Flüchtlingskind aus Syrien ist am Sonntagabend von einem Unbekannten mit einer Luftdruckwaffe angeschossen worden. Der Junge erlitt Verletzungen am Oberkörper, sei mittlerweile aber wieder wohlauf, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Detmold.

Der Dreijährige habe sich vor einem Mehrfamilienhaus in Bad Salzuflen befunden, wo er gegen 22 Uhr durch das Projektil einer Luftdruckwaffe verletzt wurde.

Seine Eltern bemerkten seine blutende Wunde, nachdem sie etwas aus dem Auto geholt hatten und wieder zu ihrem Sohn zurückkehrten. Sie fuhren ihn in eine Klinik nach Herford, wo ihm eine Diabolo-Kugel operativ entfernt wurde.

Die Ermittler einer Mordkommission werteten den Schuss als gezielten Angriff auf Menschen. Sie gehen derzeit jedoch nicht von einem politisch motivierten Angriff aus. Laut Sprecher handelt es sich nicht um einen Anschlag, bei dem eine Person gezielt Flüchtlingen auflauerte. Der Schütze zielte aber wohl absichtlich auf das Kind.