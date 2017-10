Prozess in Heilbronn Angeklagte schweigen zu Tod nach Sprung im Freibad

Im Prozess um den Tod eines Schwimmers in einem baden-württembergischen Freibad machen die Angeklagten von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Der Betreiber und sein ehemaliger Bademeister sind nach dem Unglück in Bad Wimpfen wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Nach einer ersten Aussage des Betreibers muss das Amtsgericht Heilbronn nun ohne weitere Angaben der Angeklagten herausfinden, ob die Badegäste am Sprungturm ausreichend beaufsichtigt wurden.

Bei dem Unfall im Sommer 2015 war ein Badegast kopfüber von einem Turm gesprungen und beim Aufprall im Wasser mit einem 35 Jahre alten Vater zusammengestoßen. Laut Nachrichtenagentur dpa erfolgte der Sprung aus 7,5 Metern Höhe, "Heilbronner Stimme" und SWR berichten sogar von zehn Metern Höhe.

Der getroffene Vater war kurz zuvor von der Fünf-Meter-Plattform gesprungen und tauchte gerade auf. Seine Hirnverletzungen waren so schwer, dass er einen Tag später starb. Seine Witwe ist im Verfahren eine von vier Nebenklägern. Die 37-Jährige war am Unglückstag mit den beiden kleinen Kindern ebenfalls im Bad, konnte zum Unfallhergang aber selbst keine Angaben machen.

Hat die Aufsicht im Freibad versagt? Hat der andere Springer, der sich beim Zusammenprall schwere Verletzungen zuzog, nicht genug aufgepasst? Diese Fragen muss das Gericht klären. Der Pächter des Bads war anfangs noch zu Aussagen bereit, bevor ihn sein Anwalt stoppte, ohne dem Gericht dafür Gründe zu nennen. Der 55-Jährige hatte die Verantwortung bei seinem 75 Jahre alten Mitangeklagten gesehen. Der musste als einziger Bademeister im Bad für die Sicherheit an dem 70 Jahre alten Sprungturm sorgen.

Der Turm hat die Besonderheit, dass die insgesamt vier Sprungplattformen übereinander und nicht wie üblich leicht versetzt angeordnet sind. Der SWR berichtet unter Berufung auf Stammgäste, dass sich die Badenden seit Langem untereinander abgesprochen hätten, wer springt oder dass eine Aufsicht am Rand das Becken frei gibt.

Der Pächter sagte, in den rund 20 Jahren, in denen er den Freibadbetrieb geführt habe, habe es bis dahin nie einen Unfall gegeben. Seit dem Unfall dürfe immer nur noch eine Person auf den Turm. Junge Leute kämen nun weniger, da ihnen das Bad so zu langweilig geworden sei. Bis zum 6. November sind noch zwei weitere Verhandlungstage angesetzt.