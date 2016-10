In Baden-Baden ist ein ICE geräumt und der Bahnhof gesperrt worden. Nach Angaben der Bundespolizei war Zugreisenden das Verhalten von fünf Männern aufgefallen. Die Gruppe hatte ihr Gepäck stehen lassen und sich auf der Zugtoilette eingeschlossen, was einigen Passagieren verdächtig vorkam. Wie sich später herausstellte waren die Männer unerlaubt mit dem ICE aus Zürich nach Deutschland eingereist und wollten wohl nicht entdeckt werden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Zugbegleiter alarmierten die Polizei. 400 Reisende mussten vorsichtshalber den ICE nach Hamburg verlassen. Der Bahnhof wurde auch für alle anderen Züge über Stunden gesperrt. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot und zwei Sprengstoffhunden vor Ort, die allerdings nicht anschlugen. Die fünf Männer wurden vernommen. Wohin sie wollten, war zunächst unklar.

Die Sperrung legte über Stunden den Zugverkehr auf der wichtigen Rheintalstrecke lahm. Hunderte Reisende drängten sich am Bahnhofsvorplatz. Für sie standen dort Busse bereit.

Erst am Dienstag war dieselbe Strecke wegen einer Bombendrohung am Bahnhof von Rastatt gesperrt worden. Ein Anrufer hatte behauptet, er habe eine Drohung in einem Gespräch von arabischsprechenden Männern mitgehört. Auch in diesem Fall handelte es sich um einen Fehlalarm.