Baden-Württemberg Schaulustige feuern Suizidgefährdeten an

Während eines Rettungseinsatzes in Baden-Baden hat das Verhalten mehrerer Schaulustiger bei der Polizei für Empörung gesorgt. Laut Polizeibericht waren die Beamten am Montagabend gegen 20.30 Uhr zu einem Hotel gerufen worden, weil ein Gast damit drohte, sich vom Vordach des Gebäudes zu stürzen. Mehrere Gaffer beobachteten die Szene und mischten sich dann in das Geschehen ein.

Laut Polizei wurde der offenbar suizidgefährdete Mann von den zahlreichen Schaulustigen gefilmt. Außerdem sollen ihn die Gaffer durch Rufe zum Sprung in die Tiefe ermutigt haben. Die Polizei sprach von "beschämenden Szenen". Das Verhalten der Passanten habe "selbst erfahrene Polizeibeamte erschaudern lassen".

Den herbeigerufenen Polizisten gelang es, den Mann in Gewahrsam zu nehmen und in eine Fachklinik zu bringen.