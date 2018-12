Baden-Württemberg Dieb plündert Weihnachtsmarktstand - Hunderte Salami erbeutet

Auf einem Weihnachtsmarkt in Baden-Württemberg hat es einen merkwürdigen Diebstahl gegeben: Ein Unbekannter hat einen Stand des Bietigheimer Sternlesmarkts geplündert - und Hunderte Salami erbeutet.

Eine Polizeisprecherin sagte, der Täter sei in der Nacht zum Sonntag in den Feinkoststand eingebrochen. Am Morgen entdeckten Marktleute dann, dass acht "prall gefüllte" Körbe mit Würsten fehlten. Das Diebesgut habe einen Wert von etwa tausend Euro.

"Nun hoffen wir, dass jemand etwas gesehen hat", sagte die Sprecherin. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.