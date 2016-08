Baden-Württemberg: Polizei vermutet Brandanschlag auf Asylunterkunft

Nach einem Feuer vor einer Unterkunft für Asylbewerber in Weil am Rhein geht die baden-württembergische Polizei von Brandstiftung mit einem fremdenfeindlichen Hintergrund aus. Wie die Beamten mitteilten, brannte in der Nacht unter einem Balkon auf der Rückseite des Hauses ein Sofa.

Das Feuer konnte demnach rasch gelöscht werden, es entstand lediglich Sachschaden. Die 16 Bewohner der Unterkunft blieben unverletzt.

Bei der Untersuchung der Brandstelle fanden sich laut Polizei Hinweise auf Brandstiftung. "Ein fremdenfeindlicher Hintergrund ist anzunehmen", hieß es von den Ermittlern.

An dem Gebäude hatte es im vergangenen Oktober schon einmal gebrannt. Auch damals habe es Hinweise auf Brandstiftung gegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.