Baden-Württemberg Schwimmlehrer soll Mädchen missbraucht haben

Ein Schwimmlehrer soll in Baden-Württemberg zahlreiche Kinder bei Schwimmkursen sexuell missbraucht haben. Wie viele Opfer es gibt, ist noch unklar. Der 33-Jährige aus Baden-Baden unterrichtete laut Staatsanwaltschaft in den vergangenen Jahren Hunderte Kinder.

Der Mann wurde Ende September nach Anzeigen von Eltern mehrerer fünfjähriger Mädchen verhaftet. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler Videos, die der Mann mit einer Unterwasserkamera aufgenommen haben soll.

Der 33-Jährige war laut den "Badischen Neuesten Nachrichten" in mehreren Schwimmschulen bei Baden-Baden tätig, darunter in Achern, Gernsbach oder Kuppenheim. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm "schwerwiegende sexuelle Handlungen an Kindern" vor. Sie geht davon aus, dass die Taten unter Wasser, außerhalb des Beckens und auch in Umkleiden geschahen.

Hunderte von Kindern missbraucht?

Der Haftbefehl stützt sich derzeit auf sechs mutmaßliche Übergriffe aus diesem und dem vergangenen Jahr. Es könnte nur die Spitze des Eisbergs sein: "Wir befürchten, dass da noch mehr dahintersteckt", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Das Ausmaß wird noch ermittelt. Der "Mittelbadischen Presse" sagte der Sprecher, es bestehe der Verdacht, dass der Beschuldigte "Hunderte von Kindern missbraucht hat".

Das mit den Ermittlungen beauftragte Polizeipräsidium Offenburg hat inzwischen die Eltern aller Schwimmschüler angeschrieben. Mehrere Eltern haben sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft daraufhin gemeldet und von verdächtigen Vorfällen berichtet. Die Ermittlungen werden aufgrund ihres Umfanges voraussichtlich noch mehrere Monate dauern.