Baden-Württemberg Polizei fasst Verdächtige nach Feuer in geplanter Asylunterkunft

Die Polizei im baden-württembergischen Neuenstein hat im Zusammenhang mit dem Feuer in einer geplanten Flüchtlingsunterkunft zwei Tatverdächtige gefasst. Sie sollen für den Brand in dem im Bau befindlichen Gebäude verantwortlich sein.

Die beiden Männer im Alter von 24 und 33 Jahren sitzen seit Sonntag in Untersuchungshaft. Sie hätten die Brandstiftung zugegeben, teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen sei Beweismaterial gefunden worden.

Gebrannt hatte es am Freitagmorgen in zwei von sechs Häusern, in denen künftig 84 Asylbewerber wohnen sollen. Da das Gebäude leer stand, wurde niemand verletzt. Die Polizei hatte schon am Freitag mitgeteilt, sie gehe von Brandstiftung aus.

Im nahegelegenen Pfedelbach hatte Mitte November ebenfalls eine geplante Flüchtlingsunterkunft gebrannt. Damals wurde der gesamte Dachstuhl zerstört und das Haus dadurch unbewohnbar. Die Festgenommenen stritten ab, auch dort Feuer gelegt zu haben. Eine Ermittlergruppe betrachtet beide Brände nun genauer und arbeitet mögliche Parallelen heraus.