Baden-Württemberg Wütender Wirt fährt Jugendliche an

Ein wütender Gastwirt hat mit seinem Auto offenbar absichtlich zwei Jugendliche angefahren. Er sei laut Polizei im baden-württembergischen Kirchheim-Teck auf die Gruppe aus drei Personen zugefahren und habe dabei zwei von ihnen erfasst und leicht verletzt. Gegen den 48 Jahre alten Wirt ermittelt die Polizei nun wegen des Anfangsverdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Grund für die Attacke war offenbar eine vorangegangene Sachbeschädigung: Eine Person habe am Samstagabend eine Fensterscheibe in einem Lokal eingetreten und sich dabei eine blutende Verletzung zugezogen, teilte die Polizei weiter mit. Danach flüchtete der Täter in einer Menschengruppe.

Fahrer geflüchtet

Der Wirt habe sich den Angaben zufolge daraufhin in seinen Jeep gesetzt und auf die Suche nach dem Täter gemacht. Nachdem er das Trio auf einem Gehweg stehend entdeckt habe, sei er über die Gegenfahrbahn und einen Grünstreifen hinweg auf die drei zugefahren.

Dabei soll er den 16 Jahre alten Fenstertreter und einen 17-Jährigen erfasst und leicht verletzt haben. Ein 20-Jähriger habe dem Auto ausweichen können, sich dabei aber ein Bein verstaucht. Der Wirt sei im Anschluss geflüchtet, jedoch schnell von der Polizei ermittelt worden.

Gegen den 16-Jährigen werde nun ebenfalls ermittelt, bei ihm laute der Vorwurf auf Sachbeschädigung. Da es widersprüchliche Angaben zu der Autoattacke des Gastwirts gebe, suchte die Polizei dringend Zeugen.