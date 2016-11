Baesweiler bei Aachen Feuer in Flüchtlingsheim - Polizei geht von Brandstiftung aus

Im nordrhein-westfälischen Baesweiler ist in einer Notunterkunft für Flüchtlinge ein Brand ausgebrochen. "Wir gehen zur Stunde von Brandstiftung aus", sagte ein Polizeisprecher in Aachen am Morgen.

Die Feuerwehr rückte in der Nacht mit einem Großaufgebot an und versuchte, die Flammen zu löschen. "Das Gebäude war derzeit nicht bewohnt", sagte der Sprecher. Verletzt wurde demnach niemand. Dem WDR zufolge handelt es sich bei dem Gebäude im Ortsteil Setterich um eine leerstehende Turnhalle.

Wie der "Deutschlandfunk" berichtet, brachte die Feuerwehr den Brand in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle. Über einen Täter, sein mögliches Motiv und weitere Hintergründe des Vorfalls ist bislang nichts bekannt.