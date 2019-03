Überfall in Kostüm Der Räuber trug Einhorn

Dieser Überfall auf einen Laden im Bezirk Baltimore dürfte den Angestellten und der Polizei in dauerhafter Erinnerung bleiben. Der Täter trug ein Einhornkostüm in Weiß und Pink, wie Überwachungsaufnahmen zeigen. In seiner Verkleidung zertrümmerte er die Kasse mit einem Brecheisen und floh.

Inzwischen sind im Zusammenhang mit der Tat zwei Personen identifiziert worden: Ein 28-Jähriger, der in dem Kostüm gesteckt haben soll, und ein 27-Jähriger, der den Fluchtwagen gesteuert haben soll.

Weit kamen die Tatverdächtigen nicht: Auf der Flucht lenkte der Fahrer laut Polizei ihr Auto in den Gegenverkehr, touchierte Briefkästen, Büsche und einen großen Stein, ehe der Wagen gegen einen Baum prallte. Beide wurden verletzt, einer kam in ein Krankenhaus. Das weggeworfene Einhornkostüm wurde später gefunden.

Der Mann im Kostüm steht in einer Reihe mit anderen Straftätern, die durch seltsame Tarnungen auffielen - etwa die Einbrecher, die sich in Alufolie einwickelten, weil sie dachten, dadurch würden sie für Überwachungskameras unsichtbar. Mehr solcher Kuriositäten sehen Sie hier: