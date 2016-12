Bayern Getötete Elfjährige - Angeklagter gesteht Schüsse an Silvester

Zum Auftakt des Prozesses um die Tötung eines Mädchens an Silverster hat der Angeklagte vor dem Landgericht Bamberg die Schüsse auf die Elfjährige eingeräumt. Er habe aber nicht bewusst auf Menschen geschossen, hieß es in einer Erklärung des 54-Jährigen, die sein Anwalt verlas. Drei oder vier Schüsse habe er abgefeuert, mit schlimmen Folgen: "Er bedauert zutiefst, was am 1. Januar 2016 passiert ist", sagte sein Anwalt.

Im unterfränkischen Dorf Unterschleichach hatte die elf Jahre alte Schülerin in der Silvesternacht mit drei anderen Mädchen und zwei Frauen ins neue Jahr gefeiert. Gegen 1 Uhr in der Nacht traf sie die Kugel aus einem Revolver in den Hinterkopf. Der Rettungsdienst brachte das schwer verletzte Mädchen zwar noch in ein Krankenhaus, dort starb es aber nach einer mehrstündigen Notoperation.

Die Staatsanwaltschaft hatte Rudolf E. wegen Mordes angeklagt, er soll den Tod des Mädchens zumindest billigend in Kauf genommen haben. Weil er beim Schießen darauf geachtet habe, von der Straße aus nicht gesehen zu werden, habe das Mädchen nicht mit einem Angriff rechnen können, argumentiert die Staatsanwaltschaft. Daher geht sie von Heimtücke sowie niederen Beweggründen aus und bewertet die Tötung als Mord.

"Ich hätte den Scheiß besser verkauft"

Der Angeklagte sei über seine persönliche Situation wütend und verärgert gewesen, argumentieren die Ermittler - nach eigenen Angaben lebte er seit Kurzem getrennt von seiner Familie. Außerdem habe er sich gestört gefühlt, weil die Elfjährige gemeinsam mit zwei Frauen und weiteren Kindern auf der Straße nahe seinem Haus kleine Feuerwerkskörper gezündet hatte.

Bei dem Angeklagten - einem gelernten Maurer, der zuletzt als Fahrer bei einer Justizvollzugsanstalt arbeitete - waren vier Waffen und zahlreiche Patronen sichergestellt worden. Früher habe er im Krieger- und Soldatenverein geschossen, sagte der Mann vor Gericht. Allerdings könne er aufgrund eines Zitterns in den Händen schon länger nicht mehr schießen. "Besser wär's gewesen, ich hätte den Scheiß verkauft." Warum er in der Neujahrsnacht geschossen habe, wisse er nicht.

In dem Verfahren, das als "Fall Janina" bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte, soll es vier weitere Verhandlungstage geben. Ein Urteil könnte am 22. Dezember fallen.