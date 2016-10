Vergewaltigung von Patientinnen Ex-Chefarzt zu mehreren Jahren Haft verurteilt

In einem bundesweit beachteten Vergewaltigungsprozess hat das Landgericht Bamberg einen früheren Chefarzt des Klinikums der oberfränkischen Stadt zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Nach eineinhalbjähriger Prozessdauer sah es das Gericht als erwiesen an, dass der Angeklagte Heinz W. sich im Klinikum an insgesamt zwölf jungen Frauen vergangen hat. Sechs der Fälle wertete das Gericht als schwere Vergewaltigung.

Das Gericht sah die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen den 51-Jährigen nach der Beweisaufnahme "ganz überwiegend" als bestätigt an. Die Kammer blieb dennoch unter der von der Anklage geforderten Höchststrafe von fünfzehn Jahren. Der Vorsitzende Richter erklärte, dass die Taten zum Teil rechtlich unterschiedlich zu bewerten seien.

Die Verteidiger hatten einen Freispruch oder höchstens eine Bewährungsstrafe gefordert.

Der Angeklagte stand seit April 2015 vor Gericht. Ihm war vorgeworfen worden, zwischen 2008 und 2014 zwölf Frauen im Bamberger Klinikum missbraucht und teilweise mit Gegenständen oder einem Finger vergewaltigt zu haben. Zudem soll er die Patentochter seiner Frau heimlich gefilmt haben.

Der frühere Chefarzt hatte zugegeben, die Bilder und Videos gemacht zu haben, ein sexuelles Motiv aber zurückgewiesen und auf die Erprobung neuer Behandlungsmethoden gegen Beckenvenen-Thrombosen verwiesen.