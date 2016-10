Prozess gegen Ex-Chefarzt aus Bamberg Die Strafe vor dem Urteil

Als Heinz W. im April vergangenen Jahres im Sitzungssaal 0.107 im Erdgeschoss des Bamberger Landgerichts Platz nahm, hat vermutlich keiner der Prozessbeteiligten geahnt, dass die Hauptverhandlung gegen den ehemaligen Chefarzt des örtlichen Klinikums eineinhalb Jahre dauern wird. Am Montag will die Strafkammer nun das Urteil verkünden.

Doch bestraft ist Heinz W. längst. Der mittlerweile 51-Jährige war neun Jahre lang Chefarzt am Klinikum in Bamberg, ein Spezialist für Gefäßchirurgie, mehrfach ausgezeichnet. Sein Schwerpunkt: Beckenvenenthrombosen. Er galt als Koryphäe auf seinem Gebiet. Ein gewinnender Mensch, eloquent, höflich, verheiratet, Vater von zwei Kindern.

Die Vorwürfe gegen ihn sind gewaltig: Heinz W. soll zwischen 2008 und 2014 auf seiner Station zehn Patientinnen und zwei Mitarbeiterinnen erst narkotisiert, dann missbraucht und die Taten fotografiert und gefilmt haben - "zur Befriedigung seiner sexuellen Wünsche und Fantasien", wie es die Staatsanwaltschaft formuliert. Die Frauen waren zwischen 17 und 28 Jahre alt, alle auffallend schlank. Auch an der Patentochter seiner Ehefrau soll er sich vergangen haben, abends in einem Hotelzimmer. Zuvor soll er die 18-Jährige betrunken gemacht haben.

Verwirrende Ausführungen, spürbare Verzweiflung

Heinz W. ist angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung, sexueller Nötigung, zum Teil wegen Vergewaltigung sowie Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Diese zeigen, wie Heinz W. am Körper der Frauen mit Sexspielzeug hantiert. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft und ein Berufsverbot.

Oft war an den 70 Verhandlungstagen die Öffentlichkeit ausgeschlossen - zum Schutz der Intimsphäre der Opfer, aber auch der des Angeklagten. Dann fasste Gerichtssprecher Leander Brößler anschließend das Geschehen zusammen.

Oft glichen die Verhandlungstage medizinischen Vorträgen, Heinz W. dozierte ausschweifend. Allein seine Einlassung zu Prozessbeginn dauerte mehrere Tage lang. Mit seinen Monologen wollte er belegen, dass er kein Sexualstraftäter ist, sondern dass das, was ihm vorgeworfen wird, lediglich der Forschung diente.

Oft waren seine Ausführungen verwirrend, für Laien schwer verständlich. Immer aber war seine Verzweiflung spürbar, die Angst vor dem Leben nach dem Urteilsspruch.

Staatsanwalt fordert Höchststrafe

Heinz W. dürfte schon jetzt das verloren haben, was ihm immer wichtig war: die Reputation als Arzt, das Ansehen im Kollegenkreis, die Anerkennung seiner Patienten, aber auch die als Ehemann, Familienvater, Mensch. Heinz W. sitzt seit August 2015 in Untersuchungshaft, sie hat ihn sichtbar gezeichnet.

Klaus Bernsmann, einer seiner drei Verteidiger, sprach in seinem Plädoyer von der "Vernichtung" seines Mandanten. Von "purer Rache" des Oberstaatsanwalts Bernhard Lieb, der in seinem Schlussvortrag die Höchststrafe forderte wegen schwerer Vergewaltigung, angeklagt hatte Lieb noch einfache Vergewaltigung.

Den Missbrauch an der Patentochter seiner Ehefrau gab Heinz W. zu. Gegen die anderen Vorwürfe wehrte er sich jedoch bis zum Schluss: Er habe nicht aus sexuellen Motiven gehandelt. Er blieb dabei: Es sei ihm um neue Behandlungsmethoden gegen Beckenvenenthrombosen gegangen.

In seinem Schlusswort räumte er ein, er hätte die Frauen vielleicht besser aufklären sollen; ihnen sagen sollen, dass die Untersuchungen an ihnen Teil einer Studie sind. Es tue ihm leid, was sie beim Betrachten der Bilder empfunden hätten, die er von ihnen angefertigt habe.

Die meisten Frauen hatten erst durch die Ermittlungen von den Vorfällen erfahren. Ausgelöst hatte diese eine angehende Ärztin, die sich Heinz W. im Juli 2014 als Probandin zur Verfügung gestellt hatte, nach dem "Eingriff" aber Blut abnehmen ließ, weil sie stutzig geworden war, dass sie sich an nichts erinnern konnte. In ihrem Blut ließ sich das Narkotikum nachweisen, die Frau stellte Strafanzeige.

Immer in Anzug und Krawatte

Ihr Rechtsanwalt Jürgen Scholl spricht von "extremer krimineller Energie", mit der Heinz W. vorgegangen sei - bis zuletzt. "Meine Mandantin wurde noch im Prozess als Lügnerin diffamiert, sie soll die Blutabnahme manipuliert haben." Scholl ist davon überzeugt, dass es nie eine Studie gegeben hat. "Das hat die Hauptverhandlung noch einmal bestätigt: Es gibt keinerlei Beweise für Forschungszwecke. Erst recht nicht, inwiefern dafür Sexspielzeug geeignet ist."

Die Forderungen nach dem Strafmaß gehen deutlich auseinander: Oberstaatsanwalt Lieb wertete das Eindringen mit Sexspielzeug als Vergewaltigung, die Betäubung davor als strafverschärfend. Er forderte 15 Jahre Haft und ein lebenslanges Berufsverbot. Die Nebenklage-Vertreter schlossen sich diesem Strafmaß an. Die Verteidiger plädierten für die sofortige Freilassung, höchstens eine Bewährungsstrafe.

Für Heinz W., der immer in Anzug und Krawatte auf der Anklagebank Platz nahm, bedeutet das: Jede Strafe ist möglich. In der Hauptverhandlung lehnte die Kammer Dutzende Anträge seiner Verteidiger, ihn aus der Untersuchungshaft zu entlassen, ab. Im April kam es in der Justizvollzugsanstalt zu einer so schweren Auseinandersetzung zwischen Heinz W. und einem Mitgefangenen, dass die Sitzung ausfallen musste. Ein Mithäftling sagte in diesem Zusammenhang, dass der ehemalige Chefarzt in der Haft oft bedroht werde.

Das Urteil wird der Vorsitzende Richter Manfred Schmidt am Montag öffentlich verkünden.