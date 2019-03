Im Fall eines Angriffs auf eine 65-Jährige in Bamberg führt nun die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus die Ermittlungen. Ein antisemitischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden, heißt es von der Polizei zur Begründung.

Ein Unbekannter habe die Frau am Sonntagabend in der Bamberger Fußgängerzone mit einer ätzenden Flüssigkeit übergossen und sei dann geflüchtet, teilte die Behörde unter Berufung auf das Opfer mit. Passanten verständigten Rettungskräfte. Die Geschädigte wurde laut Polizei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen des Vorfalls, insbesondere nach einem Paar, das sich in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben soll.