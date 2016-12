Bandenkriminalität Behörden schieben "König der Diebe" ab

Beim zweiten Versuch hat es geklappt. Gestern Abend, 16.57 Uhr, hat die Polizei den 33-jährigen Marokkaner Taoufik M. per Flugzeug in die Heimat abgeschoben. Ein erster Versuch war an seiner heftigen Gegenwehr gescheitert.

Gegen den Marokkaner, der den Behörden erstmals 2014 auffiel, liefen allein in Deutschland 28 Ermittlungsverfahren. Er war einer jener Personen, die regelmäßig ins Visier der Düsseldorfer Ermittlungskommission "Casablanca" gerieten. Die Polizei ermittelte gegen ihn wegen Trickdiebstahls, sexueller Nötigung, Körperverletzung und Leistungserschleichung. Auch im Zusammenhang mit den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht in Köln geriet er unter Verdacht.

Doch offenbar war der als "König der Diebe" bekannte Mann nicht besonders erfolgreich. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft konnte ihm lediglich eine Beute in Höhe von 700 Euro nachweisen.

Erster Abschiebeversuch scheiterte

Wegen diverser Delikte hatte ihn ein Gericht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Davon hatte er elf Monate verbüßt, als er Anfang November in Abschiebehaft nach Büren kam. Auf die Vollstreckung der Reststrafe sollte verzichtet werden.

Der erste Versuch, ihn nach Marokko abzuschieben, scheiterte vor zwei Wochen. Taoufik M. wehrte sich so massiv, dass der Pilot sich weigerte, ihn an Bord zu nehmen. Aufmerksame Polizisten verhinderten dabei womöglich ein Drama. In seinem Mund entdeckten sie eine Rasierklinge - obwohl der Mann direkt aus der Haft angeliefert worden war.

Am Donnerstag dann erfolgte der zweite Versuch. Beamte der Landespolizei holten ihn in der Haftanstalt Büren ab und brachten ihn zum Flughafen Frankfurt, wo sie ihn der Bundespolizei übergaben. Dort hob die Maschine dann mit ihm an Bord ohne weitere Zwischenfälle ab.