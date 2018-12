Niederbayern Marihuanahändler soll Kunden mit Pfeil und Bogen bedroht haben

Ein Marihuana-Züchter hat in seiner Wohnung in Niederbayern Pfeil und Bogen auf einen Kunden gerichtet - so schildert die Polizei den Vorfall. Demzufolge floh der bedrohte Mann in der Nacht auf Donnerstag aus dem Haus in Hutthurm im Landkreis Passau und informierte die Beamten.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wollte der 33-Jährige Marihuana kaufen, geriet dann aber mit dem 22-jährigen Drogenverkäufer in einen Streit. Es ist unklar, was genau zu der Auseinandersetzung führte. Der Züchter hielt dem 33-Jährigen die Waffe vor, schoss jedoch nicht.

Beamte rückten aus, der Drogenhändler öffnete die Tür jedoch nicht. Deshalb kam ein Spezialeinsatzkommando und nahm den Mann auf die Wache mit. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Einsatzkräfte fanden in der Wohnung Pfeil, Bogen und eine Marihuana-Aufzuchtanlage.