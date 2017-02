Bayern Rettungskräfte finden erstochene Senioren

Zwei Senioren sind in der oberbayerischen Gemeinde Rott am Inn erstochen worden. Der Mann und die Frau wurden laut Polizei in einer Wohnung von Rettungskräften mit schweren Schnittverletzungen aufgefunden und starben wenig später.

Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, handelt es sich um einen Mann Mitte 70 sowie eine Frau Mitte 60. Ersten Ermittlungen zufolge soll es laut Polizei mit weiteren Bewohnern eines Mehrfamilienhauses zuvor zu einem Streit gekommen sein. Der Grund dafür ist unklar.

In der Nachbarschaft sei eine 20-Jährige festgenommen worden. Bei der Festnahme habe sie sich gewehrt und einen Beamten verletzt. Die Polizei konnte am Stadtrand einen weiteren 25-jährigen Verdächtigen in Gewahrsam nehmen. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln nun wegen eines Tötungsdelikts.