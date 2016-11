Bayern Staatsanwaltschaft untersucht fünf ungeklärte Todesfälle in Seniorenheim

In einer Seniorenresidenz in Unterfranken sind fünf Menschen unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Zwei Mitarbeiter wurden festgenommen, ihnen wird in einem der Fälle Totschlag durch Unterlassen vorgeworfen.