Bayern Polizei lässt Autoknacker-Bande hochgehen

Der Kriminalpolizei Bayreuth ist ein schwerer Schlag gegen organisierten Kfz-Diebstahl gelungen. Eine international agierende Bande soll teure Autos in ganz Deutschland geklaut, in Tschechien zerlegt und dann verkauft haben - nach zwei Jahre andauernden Ermittlungen flogen die Autoknacker nun auf.

Die Verdächtigen sollen einen Schaden von mehr als 1,2 Millionen Euro verursacht haben, wie die Polizei in Bayreuth mitteilte. Allein im Haupttatzeitraum von Juni 2015 bis Juni 2016 waren sie demnach für mehr als hundert Straftaten verantwortlich - Diebstähle von Autos und Motorrädern sowie Baumaschinen.

Sieben Bandenmitglieder wurden inzwischen nach Deutschland ausgeliefert und sitzen in Untersuchungshaft. Die mutmaßlichen Täter sollen vor allem aus Moldawien und Rumänien stammen, Kopf der Bande sei ein 39-jähriger Tscheche, hieß es. Der Mann habe die Fahrzeuge zum großen Teil bestellt.

Das Diebesgut sei dann in einem "Zerlegebetrieb" in Tschechien komplett auseinandergenommen worden. Die Identifizierungsmerkmale der Fahrzeuge seien verändert oder ausgetauscht worden. Auch seien Teile mit legal erworbenen Schrottfahrzeugen kombiniert worden. Anschließend seien die Fahrzeuge mit gefälschten Dokumenten in Tschechien wieder zugelassen worden, teilweise seien auch Fahrzeugteile ins Ausland verkauft worden.

Entscheidende Razzia in Tschechien

Einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg zufolge fand ein erheblicher Teil der Kfz-Diebstähle in Oberfranken statt. Auslöser sei eine auffällige Häufung von Diebstählen von Fahrzeugen bestimmter Marken in der Region gewesen. Der Ermittlungserfolg sei auch einer engen Zusammenarbeit mit den tschechischen Behörden zu verdanken, hieß es.

Ein erster größerer Fahndungserfolg in der Serie gelang den Ermittlern demnach im Juni vergangenen Jahres. Damals seien in Nürnberg zwei Männer festgenommen worden, die allein zum Zweck von Autodiebstählen nach Deutschland eingereist seien. Bei den anschließenden Ermittlungen, die zum Teil verdeckt geführt wurden, sei zusammen mit der Polizei in Tschechien die Struktur der Diebesbande entschlüsselt worden.

Bei einer entscheidenden Razzia im März im Bereich Pilsen und in Prag seien verschiedene Hallen, Werkstätten, Garagen und Scheunen durchsucht worden. Dabei seien noch 17 Fahrzeuge, 56 Fahrzeugteile, 35 Sitze, rund hundert Schlüssel, über 80 Fahrzeugbriefe sowie mehr als 30 Computer und auch noch hochwertige Werkzeuge, Baumaschinen und sonstige Geräte beschlagnahmt worden.