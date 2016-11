Fund bei Hamburg Tote aus Sachsenwald ist vermisste Polizeischülerin

Nach tagelanger Suche hat die Polizei nun traurige Gewissheit: Bei der im Sachsenwald nahe Hamburg gefundenen Leiche handelt es sich um ihre 22-jährige Kollegin. Die Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen übernommen, sagte ein Polizeisprecher. Noch am Abend solle die tote Polizeischülerin zur weiteren Untersuchung in die Gerichtsmedizin in Lübeck gebracht werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge nahm sich die junge Frau in dem Waldstück selbst das Leben. "Wir gehen von Suizid aus", sagte der Polizeisprecher. Am Fundort der Leiche sei auch die Dienstwaffe gefunden worden. Die etwa 1,65 Meter große, schlanke Frau war vergangenen Mittwoch nicht zum Dienst erschienen und am Donnerstag als vermisst gemeldet worden.

Am Dienstag hatte die Polizei eine neue Suchaktion im in dem Waldstück begonnen. Eine Hundertschaft war mit mehreren Hunden im Einsatz. Bereits in den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Polizisten das Gelände mit Hunden durchkämmt. Auch ein Hubschrauber überflog das Gebiet.

Zunächst hatten der Polizei noch keine Hinweis auf einen Suizid vorgelegen, wie eine Sprecherin am Freitag sagte.