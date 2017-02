Belgien Dutzende Kartbahnbesucher erleiden Kohlenmonoxidvergiftung

Etwa 70 Personen haben auf dem Gelände einer Kartbahn in Belgien eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Fünf Menschen wurden bei dem Vorfall am Samstagabend schwer vergiftet, zwölf Personen mittelstark, der Rest leicht, wie die Behörden in Wavre mitteilten.

Die Anlage in der Stadt südöstlich von Brüssel hatte erst vor wenigen Tagen den Betrieb aufgenommen. Wie es zu dem Vorfall kam, ist bisher unklar. Laut Bürgermeisterin Françoise Pigeolet vermuten die Ermittler, dass die Lüftungsanlage der Halle nicht richtig funktionierte. Für keines der Opfer bestehe Lebensgefahr.

Betreiber bedauert Vorfall

Den Angaben zufolge hatten etwa 150 Menschen an einer Privatveranstaltung teilgenommen. Die Halle wurde nach dem Vorfall geräumt. Das Unternehmen Wavre Indoor Karting erklärte auf seiner Facebook-Seite, es bedauere den Vorfall zutiefst und unterstütze die Opfer "aus vollem Herzen".

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Versiegelung der Räume an. Es sei unwahrscheinlich, dass Experten die Anlage schon am Sonntag untersuchen könnten, hieß es. Zunächst müsse sichergestellt sein, dass die Luft dort gefahrlos eingeatmet werden könne.

Kohlenmonoxid (CO) ist ein sehr giftiges, geruchloses Gas, dessen Wirkungen Betroffene zunächst häufig nicht spüren. Es entsteht bei Verbrennungen ohne genügend Sauerstoff, auch im Autoverkehr. Bei Menschen blockiert es den Transport von Sauerstoff im Blut, im schlimmsten Fall bis hin zum Tod durch Ersticken.

In Bayern starben vor Kurzem sechs Jugendliche bei einer Feier in einer Gartenlaube an einer Kohlenmonoxidvergiftung.