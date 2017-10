Mordserie in Belgien Hinweis auf Sterbebett könnte Killer von Brabant auffliegen lassen

Zwischen 1982 und 1985 versetzte eine Mörderbande die belgische Provinz Brabant in Angst und Schrecken. Sie brachte 28 Menschen um und verletzte viele weitere. Wer waren die Täter? Bis heute ist diese Frage ungeklärt.

Nun könnte Bewegung in die Aufklärung kommen. Zu der Mordserie der Bande, die aufgrund ihrer Brutalität nur "Les tueurs fous" (die wahnsinnigen Killer) genannt wurde, gibt es einen neuen Hinweis. Ein früherer Polizist soll 2015 auf dem Sterbebett seinem Bruder gesagt haben, er sei der Anführer der Bande gewesen - so lautet zumindest die Aussage des Bruders in einem Interview.

Der Verstorbene war 1,90 Meter groß - das würde zu "Der Riese" passen. So wurde einer der Täter genannt, den Zeugen als groß gewachsen beschrieben hatten. Ein zweiter wurde wegen seines Alters als "der Alte" beschrieben, ein dritter als "der Killer", weil er hemmungslos tötete und die meisten Opfer umbrachte.

"Erste wirklich ernsthafte Enthüllung seit 30 Jahren"

Der Generalstaatsanwalt der südbelgischen Stadt Mons, Ignacio de la Serna, sagte, die offizielle Erklärung des Bruders gegenüber der Polizei werde "sehr ernst" genommen. Es gebe nun einen "großen Schub, nach diesen Enthüllungen voranzukommen". Die Tochter eines Todesopfers der Bande, Patricia Finne, sprach von "der ersten wirklich ernsthaften Enthüllung seit 30 Jahren". "Ich hoffe sehr, dass das zur Enttarnung des Restes der Bande führen wird, ob sie nun tot sind oder lebendig."

Die Gewaltserie begann im März 1982. In Dinant raubten Unbekannte in einem Waffengeschäft eine doppelläufige Schrotflinte. Die Täter töteten in der folgenden Zeit einen Hotel-Concierge, einen Taxifahrer, mehrere Supermarkt-Filialleiter und Anfang Dezember 1983 ein Juweliersehepaar. Dann geschah anderthalb Jahre lang nichts. Am 27. September 1985 tötete die Bande erst in Braine l'Alleud drei Menschen in einem Supermarkt, fuhr weiter ins rund 30 Kilometer entfernte Overijse, wieder zu einem Supermarkt, und tötete dort fünf Menschen.

Am 9. November 1985 schließlich der letzte Raubüberfall: In Alost stiegen drei maskierte Männer auf einem Supermarktparkplatz aus einem Auto, Pumpguns und eine MAC-10-Maschinenpistole in den Händen. Sie erschossen vor und in dem Supermarkt acht Menschen und flohen mit einer Beute von umgerechnet einigen tausend Euro. Die Polizei verfolgte sie, doch die Täter entkamen. Insgesamt werden der Bande 22 Taten zugerechnet.

Manipulationsvorwürfe und Verschwörungstheorien

Der Fall ist so mysteriös wie verworren. Justizminister Koen Geens sagte am Dienstag vor einem Parlamentsausschuss, es habe Versuche gegeben, die Ermittlungen in dem Fall zu manipulieren. Manche Strategie der Ermittler habe keine adäquaten Ergebnisse hervorgebracht. Was genau damit gemeint ist, sagte Geens nicht. Allerdings passt seine Einlassung zur Aussage einer Opferanwaltes. Er will 1999 der Polizei Hinweise auf Mitglieder der Bande gegeben haben. Passiert sei nichts.

So bleibt zu der beispiellosen Mordserie allzu Vieles unklar. So erscheint es als wenig wahrscheinlich, dass es den Tätern um Beute gegangen sein soll - dafür war der Ertrag der Raubtaten viel zu gering.

Auch deshalb zirkulieren viele Theorien. Eine besagt, die Taten seien eigentlich gezielte Anschläge gewesen, um die Bevölkerung zu verunsichern - und politisch konservative Kräfte an die Macht zu bringen.

Eine andere besagt, die Täter stammten aus dem belgischen Sicherheitsapparat oder aus einem geheimen Nato-Netzwerk, das im Falle einer kommunistischen Machtergreifung im Untergrund operieren sollte. Dafür sprach unter anderem, dass die Täter sehr geübt im Umgang mit Waffen waren.

Es kursierte aber auch das Gerücht, hochrangige Persönlichkeiten aus Pädophilenkreisen könnten die Morde in Auftrag gegeben haben. Mitglieder der Regierung, des belgischen Adelshauses und der belgischen Oberschicht sollten demnach in den Siebzigerjahren unter der Tarnbezeichnung "Rosa Ballett" Sexpartys mit Minderjährigen veranstaltet haben.