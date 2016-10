Belgischer Supermarkt evakuiert Bewaffneter schießt um sich

Wieder ist ein belgischer Supermarkt Ort einer Attacke geworden. Ein Mann schoss am Samstag mit einer Kalaschnikow in einem Supermarkt 50 Kilometer südlich von Brüssel um sich, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga. Daraufhin habe die Polizei den Markt in Châtelineau evakuiert.

Es sei niemand verletzt worden, zitierte RTL News den örtlichen Bürgermeister Daniel Vanderlick. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Belgische Medien berichteten, der Bewaffnete habe Juwelen stehlen wollen. Unsicher blieb zudem, ob es mehrere Angreifer gegeben hat.

Der Überfall folgt einer Geiselnahme in einem Supermarkt in Belgien vor wenigen Tagen. Dort hatte ein Mann mit einem Messer mehrere Menschen bedroht und festgehalten. Die Geiseln waren unverletzt befreit worden.