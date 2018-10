Eine Rollstuhlfahrerin ist in Bergisch-Gladbach einen Abhang hinabgestürzt. Ein Fahrradfahrer soll sie an den Rand eines Wanderwegs geschoben haben. Die 45-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, wie die Polizei mitteilte.

Der Radfahrer habe die auf einer Kuppe wartende Frau zunächst angesprochen, sie blockiere die Durchfahrt. Dann soll er den Rollstuhl so weit in Richtung Abhang geschoben haben, dass sich die Vorderräder genau an der Kante befanden. Als sich der Radfahrer wieder auf sein Rad gesetzt habe, sei der Rollstuhl nach vorne in die Tiefe gekippt. Ohne der schreienden Frau zu helfen, sei er davongefahren, berichtete die Polizei.

Eine Frau, die mit einem Kind in der Nähe war, lieh sich ein Handy und alarmierte die Rettungskräfte. Die Polizei sucht nun diese Frau sowie weitere Zeugen, um nähere Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer zu bekommen. Er soll 50 bis 60 Jahre alt sein.