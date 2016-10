Ehefrau unter Tatverdacht Mann durch ätzende Flüssigkeit schwer verletzt

Ein Mann ist in seiner Wohnung in Baden-Württemberg durch eine bislang unbekannte und ätzende Flüssigkeit schwer verletzt worden. Rettungskräfte hätten ihn in eine Klinik gebracht, berichtete die Polizei.

Etwa eine halbe Stunde nach dem Vorfall am Donnerstagabend in Berglen-Lehnenberg seien Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Auto in der wenige Kilometer von Berglen entfernten Stadt Winnenden gerufen worden. Die Besitzerin des Wagens - die Ehefrau des Verletzten - hielt sich in der Nähe auf. Warum das Auto Feuer gefangen hatte, war zunächst unklar.

Medienberichte, wonach sich der Verletzte in der Wohnung mit seiner Ehefrau gestritten und sie ihren Mann dabei mit einer Säure attackiert haben soll bevor sie mit dem Auto flüchtete, bestätigte die Polizei zunächst nicht. Die Frau stehe aber unter dringendem Tatverdacht, sagte ein Polizeisprecher SPIEGEL ONLINE.

Durch welche ätzende Flüssigkeit der Mann verletzt wurde, sollen Untersuchungen jetzt zeigen. "Wir vermuten, dass es Salzsäure war", sagte der Polizeisprecher.