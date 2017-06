Feuerattacke gegen schlafenden Obdachlosen Haupttäter zu Haftstrafe verurteilt

Sechs junge Flüchtlinge steckten am Weihnachtsabend in Berlin einen Obdachlosen in Brand. Das Landgericht Berlin hat nun den Haupttäter zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt.