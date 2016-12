Nach Angriff auf Obdachlosen Berliner Polizei veröffentlicht Bilder von sieben Verdächtigen

Nach dem Angriff auf einen Obdachlosen in einem Berliner U-Bahnhof hat die Polizei Bilder von den Tatverdächtigen veröffentlicht. Die Ermittler bitten um Hilfe bei der Identifizierung. Es handele sich um sieben bislang unbekannte junge Männer, erklärte die Polizei am Montag in einem Zeugenaufruf.

Polizei Berlin Die sieben Tatverdächtigen sollen versucht haben, einen Obdachlosen anzuzünden

Auf den Fahndungsbildern und einem Video sind die Gesuchten in einer U-Bahn zu sehen. Die Gesichter sind recht gut zu erkennen. Sie sollen in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag versucht haben, im U-Bahnhof Schönleinstraße einen auf einer Bank schlafenden Obdachlosen anzuzünden. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.

Video Polizei Berlin/BVG

Passanten hätten die Flammen gelöscht, hatte ein Polizeisprecher nach der Tat erklärt. "Ein U-Bahnfahrer, der das Geschehen beobachtet hatte, eilte mit einem Feuerlöscher hinzu." Die Habseligkeiten des 37-Jährigen hätten gebrannt.

Kürzlich hatte der Fall eines U-Bahn-Treters in Berlin bundesweit Empörung ausgelöst. Ein Mann hatte bereits im Oktober einer Frau unvermittelt auf einer Treppe in den Rücken getreten - die Frau stürzte und brach sich einen Arm. Vor zwei Wochen wurden die Videoaufnahmen des Falls veröffentlicht. Der Tatverdächtige wurde inzwischen gefasst. Die Polizei hatte Kritik auf sich gezogen, weil sie erst nach mehreren Wochen mit Videobildern nach dem Täter suchte.