Fahndung nach mutmaßlichen U-Bahn-Schlägern Die Macht der Bilder

In der Nacht zum 1. Weihnachtstag 2016 geschah in Berlin ein Verbrechen, das die Menschen weit über die Stadt hinaus schockierte: Mehrere junge Männer hatten offenbar versucht, einen Obdachlosen anzuzünden, der in der U-Bahn-Station Schönleinstraße schlief. Die Polizei reagierte rasch.

Überwachungskameras hatten die Tat aufgezeichnet, auf mehreren Bildern waren die jugendlichen Männer gestochen scharf zu sehen. Noch am selben Tag machte die Polizei die Bilder publik - im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung. Es vergingen nur wenige Stunden, da stellten sich die Gesuchten. Seit Kurzem stehen sie vor Gericht.

Vor dem Hintergrund dieses Fahndungserfolgs mag es verwundern, dass die Berliner Polizei in einem anderen Fall mehr als zwei Monate wartete, bis sie mit Bildern der mutmaßlichen Täter nun an die Öffentlichkeit ging.

"Ultima Ratio"

Anfang März sollen drei Schläger im U-Bahnhof Mehringdamm ein Paar attackiert haben, sie traten laut Polizei auf den Mann ein, als er am Boden lag. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Was sprach dagegen, die Bilder auch in diesem Fall unmittelbar nach der Tat zu veröffentlichen?

Eine Öffentlichkeitsfahndung sei stets "Ultima Ratio", sagt der Berliner Polizeisprecher Winfrid Wenzel, sie sei ein schwerer Eingriff in Grundrechte. In der Regel müssten sämtliche Ermittlungen vorher erfolglos gewesen sein. In diesem Fall hätten Vernehmungen und die Tatortarbeit keine Spur ergeben.

Darüber hinaus gebe es mehrere Aspekte, die Staatsanwaltschaft und Polizei abzuwiegen hätten, bevor sie bei Gericht die Erlaubnis zur öffentlichen Fahndung beantragten:

Profil der Täter: Je gefährlicher die mutmaßlichen Täter eingeschätzt würden, so Polizeisprecher Wenzel, desto eher werde eine Öffentlichkeitsfahndung erwogen.

Härte des Tatverdachts: Im Fall des Obdachlosen hatte eine Kamera die Tat aufgezeichnet. Man sei daher, so Wenzel, "felsenfest" davon überzeugt gewesen, dass die Männer auf den Bildern auch die Täter seien. Im Fall des Angriffs auf das Paar gibt es keine Bilder von der Tat, sondern nur von Personen im Umfeld.

Wenzel betonte, man achte auch darauf, eine Öffentlichkeitsfahndung nicht zu oft zu beantragen. "Wenn wir ständig unmittelbar nach einer Tat Bilder veröffentlichen, tritt ein Abstumpfungs- und Gewöhnungseffekt ein." Die Leute würden in wichtigen Fällen vermutlich nicht mehr so genau hinschauen, entscheidende Hinweise könnten ausbleiben.

Laut Polizeistatistik gab es in Berlin im vorigen Jahr insgesamt 90 Öffentlichkeitsfahndungen. Bis Januar 2017 seien in 27 Fällen die Tatverdächtigen ermittelt worden.