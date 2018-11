Ehemaliger KZ-Wachmann 95-Jähriger wegen Beihilfe zum Mord in 36.000 Fällen angeklagt

Wegen NS-Verbrechen hat die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage gegen Hans H. erhoben. Dem 95-Jährigen werde Beihilfe zum Mord in mehr als 36.000 Fällen vorgeworfen, teilte die Behörde mit.

H. soll im Zeitraum zwischen Sommer 1944 und Frühjahr 1945 Angehöriger der 16. Kompanie des "SS-Totenkopfsturmbannes" im Konzentrationslager Mauthausen gewesen sein. Er soll laut Staatsanwaltschaft Insassen bewacht haben. "Insgesamt sollte durch die Angehörigen des Totenkopfsturmbannes, zu denen der Angeschuldigte zählte, im Rahmen der Bewachung die Flucht der Häftlinge notfalls mit tödlicher Waffengewalt verhindert werden."

Während der Tatzeit wurden den Angaben zufolge im Konzentrationslager Mauthausen nahe Linz in Österreich mindestens 36.223 Menschen getötet - größtenteils durch Vergasung, aber auch durch Injektionen und Erschießungen. Laut Staatsanwaltschaft sollen H. sämtliche Tötungsarten und -methoden ebenso bekannt gewesen sein wie die desaströsen Lebensumstände der Insassen. Er habe - so der Anklagevorwurf - mit seiner Wachdiensttätigkeit die vieltausendfach geschehenen Tötungen der Lagerinsassen durch die Haupttäter fördern oder zumindest erleichtern wollen.

Die Anklageerhebung jetzt, zu so einem späten Zeitpunkt, gehe auf eine geänderte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zurück, teilte die Behörde mit. Demnach sind auch solche Fälle als Beihilfe zum Mord strafrechtlich verfolgbar, in denen den Beschuldigten zwar keine persönliche Beteiligung an konkreten Tötungen nachgewiesen werden kann - wohl aber, dass sie, etwa als Angehörige der Wachmannschaften, in den organisierten Tötungsapparat eingebunden waren.