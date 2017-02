Russlanddeutsches Mädchen "Fall Lisa" - Anklage wegen sexuellen Missbrauchs

Vor über einem Jahr verschwand die Russlanddeutsche Lisa auf ihrem Schulweg in Berlin. Ihre Eltern meldeten die damals 13-Jährige als vermisst, nach 30 Stunden tauchte sie wieder auf. Mit ihr auch Gerüchte, sie sei von Flüchtlingen entführt und missbraucht worden.

Wie die "Bild"-Zeitung nun berichtet, sind gegen zwei deutsche Staatsbürger im Alter von 20 und 23 Jahren Ermittlungen aufgenommen worden. Eine Sprecherin der Berliner Strafgerichte bestätigt, dass die Staatsanwaltschaft gegen einen der beiden Männer, den 23-Jährigen, Anklage erhoben habe.

Ihm wird "schwerer sexueller Missbrauch und die Herstellung einer kinderpornografischen Schrift" vorgeworfen, so die Sprecherin. Den Oralverkehr mit dem noch minderjährigen Mädchen soll er mit seinem Handy gefilmt haben.

Die damals 13 Jahre alte Lisa habe ihm über WhatsApp ihr Alter mitgeteilt. Der Sprecherin zufolge hat sich der Angeklagte geständig gezeigt.

Die "Bild"-Zeitung berichtet, der zweite der beiden Männer, der 20-jährige mutmaßliche Mittäter, habe glaubhaft versichern können, von der Minderjährigkeit des Mädchens nichts gewusst zu haben.

Der Oralverkehr zwischen Lisa und dem 23-Jährigen soll sich bereits im Herbst 2015 ereignet haben, somit noch vor Verschwinden des Mädchens.

Am 11. Januar 2016 hielt Lisa sich in den Stunden, in denen sie verschwand, bei einem 19-jährigen Bekannten auf. Ihr Verschwinden und die sich dann anschließenden Mutmaßungen zum Verbleib des Mädchens hatten auf höchster diplomatischer Ebene Kreise gezogen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow unterstellte deutschen Behörden, die Wirklichkeit zu vertuschen.

Der Fall Lisa wird vor einem Jugendgericht verhandelt. Ein Hauptverhandlungstermin steht noch nicht fest.