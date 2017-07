Berlin Auto fährt in U-Bahnhof - zwei Insassen auf der Flucht

Polizisten wollten am Sonntagabend in Berlin einen dunklen Ford Fiesta überprüfen, als der Wagen plötzlich davonfuhr: Am Ende der Verfolgungsjagd landete der Kleinwagen auf einem Zwischengeschoss der U-Bahn-Station Rathaus Spandau. Zwei Insassen des Autos, das die Treppe zu dem U-Bahnhof hinabgefahren war, sind noch auf der Flucht. Das sagte eine Polizeisprecherin am Morgen - entgegen früherer Angaben der Polizei, wonach drei Personen festgenommen worden seien.

Der Fahrer wurde zunächst festgenommen, später aber wieder entlassen. Der Polizei zufolge hatte der 25-Jährige keine Fahrerlaubnis und gab an, Cannabis zu sich genommen zu haben. Das Fahrzeug war nicht versichert.

Wie die Polizeisprecherin sagte, stand ein Streifenwagen hinter dem Auto an einer roten Ampel. Das Kennzeichen des Wagens war zur Fahndung ausgeschrieben. Als die Beamten den Wagen überprüfen wollten, habe sich der Fahrer zunächst kooperativ gezeigt, dann aber auf das Gaspedal getreten.

Vermutlich habe der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren und sei deshalb in die U-Bahn-Station gefahren, teilte die Polizei mit. Laut einem Feuerwehrsprecher hielten sich zu dem Zeitpunkt viele Menschen in dem U-Bahnhof auf. Ein Mann habe sich mit einem Sprung zur Seite retten können. Verletzt wurde bei der Verfolgungsjagd niemand. "Man kann von Glück reden, dass nichts passiert ist", sagte der Sprecher.

Die Feuerwehr musste mit schwerem Gerät ausrücken, um den Wagen zu bergen. Auf die Treppenstufen sei eine Art provisorische Rampe gebaut worden, ehe der Pkw mit einem Stahlseil hinaufgezogen wurde.