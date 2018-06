Bezirk Reinickendorf Bombendrohung - Polizei durchsucht Berliner Schule

Am Morgen ist in einer Schule in Berlin-Wittenau eine Bombendrohung eingegangen. Nun durchsuchen Polizisten mit Sprengstoffspürhunden die Räume im Bezirk Reinickendorf. Insgesamt sind rund 150 Einsatzkräfte vor Ort.

Laut "Tagesspiegel" handelt es sich um die "Schule am Park". Ein Polizeisprecher sagte, zum Zeitpunkt des Anrufes hätten sich nur wenige Schüler vor dem Gebäude aufgehalten. Ankommende Schüler und Lehrkräfte seien in Sicherheit gebracht worden. Als Vorsichtsmaßnahme richteten die Einsatzkräfte im Umkreis von 300 Metern eine Sperrzone ein.