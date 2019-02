Berlin Drei Mädchen fremdenfeindlich beleidigt und geschlagen

In Berlin sind an einem Tag insgesamt drei Mädchen auf offener Straße fremdenfeindlich beleidigt und attackiert worden. Wie die Polizei mitteilte, schlug ein bislang unbekannter Mann am späten Freitagnachmittag im Stadtteil Marzahn zwei syrische Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Zuvor habe er sie fremdenfeindlich beleidigt. Die Jugendlichen erlitten Gesichtsverletzungen und mussten in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden, der Mann floh durch eine Ladenpassage.

Im Bezirk Neukölln soll eine Frau am späten Freitagabend eine Zwölfjährige attackiert haben, wie die Polizei weiter mitteilte. Sie soll versucht haben, dem Mädchen das Kopftuch vom Kopf zu reißen. Hierbei zog sie es an den Haaren und beleidigte es fremdenfeindlich.

Zudem soll sie versucht haben, die Zwölfjährige mit einer augenscheinlich mit Blut gefüllten Spritze zu stechen. Auch drohte sie demnach mit Pfefferspray. Noch vor Eintreffen der Polizei floh die Frau in unbekannte Richtung. Das Mädchen trug leichte Verletzungen davon. In beiden Fällen übernahm der Staatsschutz die Ermittlungen.