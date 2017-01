Berlin Unbekannte brachen in Luxus-Kaufhaus KaDeWe ein

Rund zwei Jahre nach einem spektakulären Schmuckraub im Berliner Kaufhaus des Westens (KaDeWe) sind dort offenbar erneut Schmuckgeschäfte ausgeraubt worden. Am Samstagmorgen gegen sieben Uhr drangen Unbekannte in das Erdgeschoss des KaDeWe ein und schlugen mehrere Vitrinen ein.

In welchem Umfang die Einbrecher Beute gemacht haben, ist laut Polizei aber noch unklar. Die Täter konnten fliehen. Die Berliner Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Einige Bereiche des KaDeWe sind aufgrund der Spurensicherung geschlossen.

Im Erdgeschoss befinden sich Juwelierläden mit teurem Schmuck. Medienberichte, wonach die Täter den gleichen Juwelier bestahlen wie ihre Vorgänger vom Dezember 2014, bestätigte die Polizei nicht. Der Kurfürstendamm ist Berlins bekannteste Einkaufsmeile - mit seiner Verlängerung, der Tauentzienstraße. Es gibt zahlreiche Juweliergeschäfte und große Kaufhäuser mit Luxusabteilungen. Kriminelle schlagen dort regelmäßig zu und verüben Überfälle und Einbrüche. Viele der Täter sind bis heute nicht gefasst.

Am 31. Oktober vergangenen Jahres etwa brachen Unbekannte in das Karstadt-Kaufhaus ein, brachen Vitrinen auf und stahlen Schmuck. Zwei Monate zuvor überfielen zwei Männer einen Juwelier mit einer Axt und raubten Schmuck. Im Juni brachen am Kudamm Maskierte mit einem Auto und einem Rammbock in ein Luxusuhrengeschäft ein und erbeuteten Uhren im Verkaufswert von acht Millionen Euro. Im März vergangenen Jahres scheiterten mehrere Männer bei dem Versuch, einen Geldtransporter neben dem KaDeWe zu überfallen.

Am 20. Dezember 2014 hatten fünf Räuber während des laufenden Vorweihnachtsgeschäfts zugeschlagen. Sie waren maskiert, mit Axt, Hammer und Machete bewaffnet in das geöffnete Kaufhaus gestürmt. Binnen 79 Sekunden erbeuteten sie Uhren und Schmuck im Wert von rund 817.000 Euro. 13 Menschen wurden verletzt, weil die Täter Reizgas versprühten. Die Beute ist bis heute verschwunden.

Zwei der Männer wurden inzwischen wegen Beteiligung an dem Raub zu Haftstrafen von knapp sieben beziehungsweise fast drei Jahren verurteilt. Der Prozess gegen weitere mutmaßliche Täter läuft seit November am Landgericht.