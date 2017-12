Berlin Fußgängerin findet Stoffbündel mit Leiche

Eine Passantin hat am Morgen im Berliner Stadtteil Wedding ein Stoffbündel entdeckt, in dem die Leiche einer Frau eingewickelt war. Die Verletzungen und die Situation vor Ort deuten auf ein Tötungsdelikt hin, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittler seien dabei, Anwohner zu befragen, unter welchen Umständen und zu welcher Uhrzeit das Bündel an den Straßenrand gelangt sein könnte.

Die Fußgängerin war gegen 8.30 Uhr unterwegs, als ihr gegenüber dem Virchow-Klinikum das größere Stoffpaket auffiel, wie die Polizeisprecherin weiter sagte. Es lag auf dem Gehweg neben einem Bauschuttcontainer. Die Frau habe sofort die Polizei alarmiert, die wenig später die Verschnürungen öffnete und darin die Leiche einer bisher unbekannten Frau entdeckte.

Über dem Fundort bauten die Ermittler ein Zelt zur Spurensicherung auf. Zur Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. Die Leiche sollte noch am Samstag obduziert werden, eine Mordkommission hat die Untersuchungen übernommen.