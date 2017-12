Stunden nach spektakulärem Ausbruch Weiterer Häftling aus Gefängnis Plötzensee verschwunden

Ein weiterer Häftling hat vom Berliner Gefängnis Plötzensee Reißaus genommen. Nur Stunden nachdem sich am Donnerstag vier Gefangene mit schwerem Werkzeug den Weg in die Freiheit bahnten, ist dem Justizvollzug der weitere Insasse abhandengekommen.

Der 30-Jährige kehrte einem Sprecher des Justizsenators zufolge nicht aus dem offenen Vollzug zurück. "Das wurde gestern Abend bei der Zellenkontrolle festgestellt", sagte er. Der Mann verbüßt dort eine Ersatzfreiheitsstrafe wegen Schwarzfahrens und Ordnungswidrigkeiten.

Zu den vier am Donnerstagvormittag ausgebrochenen Häftlingen hat die Polizei derweil weiter keine heiße Spur. "Es gibt noch keine Festnahmen und keinen neuen Stand", sagte eine Polizeisprecherin. Auch die Polizei in Brandenburg fahndete in der Nacht nach den Männern.

Sie hatten in einem Heizungsraum der Anstalt zunächst den Betonmittelpfosten einer 70 mal 30 Zentimeter großen Lüftungsöffnung an der Außenmauer mit einem schweren Hammer zerschlagen. Anschließend durchtrennten sie den vom Beton freigelegten Stahl mit einer Flex. Schließlich zwängten sie sich durch die enge Öffnung ins Freie und krochen unter dem Außenzaun der Justizvollzugsanstalt hindurch in die Freiheit.

Der Fall wirft Fragen auf. Es ist unklar, wie die Männer in den laut Anstaltsleitung üblicherweise verschlossenen Heizungsraum mit den Werkzeugen gelangen konnten. An der Tür ist ein Sicherheitsschloss, das offenbar mit einem Schlüssel geöffnet wurde. Die Männer waren am Morgen in der angrenzenden Autowerkstatt auf dem Gefängnisgelände zur Arbeit erschienen.

Offen ist auch, warum der Ausbruch lange unbemerkt blieb. Eine Kamera, die eine Eingangspforte überwacht, filmte die Aktion um 8.49 Uhr. Alarm wurde aber erst gegen 9.30 ausgelöst. In der Alarmzentrale des Gefängnisses, in der Aufnahmen von Dutzenden Kameras auf zahlreichen Bildschirmen zusammenlaufen, bemerkte niemand den Coup des Quartetts.

Im Gefängnis Plötzensee begann laut dem Sprecher der Senatsverwaltung am Donnerstag der von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) angekündigte Sicherheitscheck. Das Loch, aus dem die Männer entkamen, sei gesichert und die Autowerkstatt geschlossen worden.

Die vier Ausbrecher sind den Angaben zufolge zwischen 27 und 38 Jahre alt und saßen wegen Straftaten wie Diebstahl, räuberischer Erpressung und schwerer Körperverletzung in dem Gefängnis im Stadtteil Charlottenburg. In der Justizvollzugsanstalt Plötzensee sitzen laut Verwaltung derzeit rund 360 Menschen ein.