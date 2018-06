Berlin Polizeieinsatz an Grundschule

An einer Grundschule im Berliner Ortsteil Gesundbrunnen läuft ein Polizeieinsatz. Laut Ermittlern gibt es den "Verdacht einer Gefahrenlage" in der Schule an der Gotenburger Straße.

Die Einsatzkräfte sperrten den Angaben zufolge das Schulgelände und umliegende Straßen ab. Zudem brachten sie Schüler und Lehrer aus dem Gebäude.

Details zu den Hintergründen der möglichen Gefahrenlage gab die Polizei bislang nicht bekannt. Die "B.Z." berichtete, es seien verdächtige Personen gesehen worden, die das Schulgebäude betreten hätten.

Die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule in #Gesundbrunnen werden aus dem Gebäude geführt.

⚠️Bitte meiden Sie weiterhin den Bereich. pic.twitter.com/LQQjSPAJgf — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 5. Juni 2018

Die Polizei forderte über Twitter auf: "Bitte meiden Sie den Bereich."

