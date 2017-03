Berlin Goldmünze im Wert von einer Million Dollar gestohlen

In Berlin haben Einbrecher am Montagmorgen eine wertvolle Goldmünze aus dem Bode-Museum gestohlen. Wie die Polizei über Twitter mitteilte, brachen die Diebe mutmaßlich mithilfe einer Leiter von den angrenzenden S-Bahngleisen nachts in das Gebäude ein. Die entwendete Münze soll hundert Kilogramm schwer sein und einen Nennwert von einer Million Dollar haben.

Die für Kunstdelikte zuständigen Ermittler des Landeskriminalamts übernahmen den Fall. Über die Täter und den Tathergang liegen keine Informationen vor. Die Münze hat laut Polizei einen Durchmesser von 53 Zentimetern und eine Dicke von 3 Zentimetern. Sie zeigt das Bild von Queen Elizabeth II. Das wertvolle Stück sei eine Leihgabe an das Museum gewesen, hieß es.

Unsere Spezialisten für Kunstdelikte des #LKA 4 haben bereits die Ermittlungen übernommen. Unser #Pressesprecher ist vor Ort ansprechbar

Die Ermittler unterbrachen nach dem Fund der Leiter zeitweise den S-Bahnverkehr. Das Bode-Museum liegt auf der Berliner Museumsinsel im Bezirk Mitte und beherbergt unter anderem ein Münzkabinett.