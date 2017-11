Goldmünzen-Diebstahl in Berlin Einbruch bei der Polizei - Täter versprühen Löschschaum

Nach dem Diebstahl einer riesigen Goldmünze aus dem Bode-Museum in Berlin haben Einbrecher versucht, Spuren zu verwischen. Laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft brachen die Täter in ein Gelände der Polizei ein, wo ein Wagen lagert, der möglicherweise mit dem Diebstahl zusammenhängt.

Demnach versprühten sie Löschschaum in dem Mercedes, um Spuren zu verwischen. Das gelang nicht: "Der Angriff auf die Spurenlage war erfolglos", sagte der Sprecher. Den Angaben zufolge war der Wagen wegen eines illegalen Autorennens beschlagnahmt worden. Doch "Goldanhaftungen" in dem Fahrzeug deuteten demnach auf Verbindungen zu dem Münzdiebstahl hin.

Im März war es Dieben gelungen, eine zwei Zentner schwere kanadische Goldmünze aus dem Bode-Museum zu stehlen. Monatelang fahndeten Ermittler nach den Dieben, im Juli wurden schließlich mehrere Tatverdächtige festgenommen. Es soll sich um Angehörige einer arabisch-kurdischen Großfamilie handeln, die der organisierten Kriminalität zugerechnet wird. Zwei Tatverdächtige sitzen noch immer in Untersuchungshaft. Von der 100 Kilogramm schwere Münze mit einem reinen Goldwert von 3,7 Millionen Euro fehlt jede Spur.

In der vergangenen Zeit waren mehrere Einbrüche bei der Berliner Polizei bekannt geworden. Erst im September sind Unbekanntein das Präsidium in Berlin-Tempelhof eingedrungen und entwendeten Orden und Anstecker.