Berlin Gutachter hält Angeklagten im U-Bahn-Treter-Prozess für nicht voll schuldfähig

Im Prozess um den Berliner U-Bahn-Treter könnte in Kürze ein Urteil fallen. Nachdem ein Gutachten den Angeklagten für mit großer Wahrscheinlichkeit nicht voll schuldfähig erklärt hat, will das Landgericht nun die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung hören.

Ein Experte erklärte vor Gericht, dass eine erhebliche Verminderung der Steuerungsfähigkeit des mutmaßlichen Täters nicht auszuschließen sei. Mehrere Faktoren wie eine bei dem Angeklagten vorliegende hirnorganische Störung nach einem Autounfall vor einigen Jahren sowie ein Missbrauch von Alkohol und Drogen hätten zu der Diagnose geführt.

Der 28-jährige Svetoslav S. wird beschuldigt, eine Studentin im Berliner U-Bahnhof Hermannstraße in den Rücken getreten zu haben. Die damals 26-Jährige war daraufhin die Treppe zum Bahnsteig hinabgestürzt, dabei verletzte sie sich am Kopf und brach sich einen Arm. Eine Überwachungskamera konnte den brutalen Angriff festhalten. Der Fall sorgte bundesweit für Empörung.

Der mutmaßliche Angreifer war nach der Gewaltattacke untergetaucht und wurde mit Haftbefehl gesucht. Kurz vor Weihnachten 2016 konnte der Bulgare in Berlin gefasst werden. Gegenüber Ermittlern hatte Svetoslav S. den Angriff zugegeben, im Laufe des Prozesses kamen jedoch Zweifel an seiner Schuldfähigkeit auf.

Der Angeklagte sagte aus, sich nicht an die Tat erinnern zu können. "Ich habe das Video und mich gesehen. Ich fand es selbst grauenhaft. Es tat mir sehr leid. Ich kann es mir nicht erklären." Er gibt an, an dem Abend Alkohol, Haschisch, Crystal Meth und Kokain konsumiert zu haben. Verwandte und die Ehefrau des Bulgaren beschreiben ihn als Mann, der sich nach einem Unfall nur mit Drogen aushalten konnte - und dann zunehmend aggressiv wurde.

Die Aussagen stimmen auch mit den Angaben der beiden Brüder und des Neffen des Angeklagten überein. Sie hatten Svetoslav S. in jener Oktobernacht begleitet. Ein Ermittlungsverfahren wegen unterlassener Hilfe gegen alle drei wurde im Februar eingestellt. Das nun vorliegenden Gutachten könnte Einfluss auf das Urteil haben.

Svetoslav S. muss sich vor Gericht auch wegen exhibitionistischer Handlungen verantworten. Zwei Wochen vor der mutmaßlichen Attacke im U-Bahnhof soll sich der Verdächtige am helllichten Tag auf einem Parkplatz im Stadtteil Reinickendorf vor zwei Frauen entblößt und selbst befriedigt haben. 35 Minuten später soll er dies in einer Grünanlage vor einer Zeugin wiederholt haben.